Çin’den uzayı sarsacak bir hamle geldi. Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yüksek güçlü mikrodalga silahının, Starlink gibi düşük Dünya yörüngesindeki uydu ağlarını karıştırma hatta devre dışı bırakma potansiyeline sahip olduğu ortaya çıktı. Kompakt yapısı ve rekor güç kapasitesiyle dikkat çeken sistem, uzayda güç dengelerinin değişebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Çin’deki bilim insanları, düşük Dünya yörüngesindeki Starlink gibi uydu ağlarını karıştırma veya zarar verme potansiyeli olan yeni bir yüksek güçlü mikrodalga (HPM) silah teknolojisi geliştirdiklerini duyurdu. Çıkan haberlere göre geliştirilen sistem hem büyük bir güç çıkışı sunuyor hem de boyut olarak önceki muadillerine göre çok daha kompakt.

Çin’in Shaanxi eyaletinin Xi’an kentindeki Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT) bünyesinde geliştirilen yeni sistem, TPG1000Cs kod adıyla anılıyor. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında olan bu cihaz, saniyede 20 gigawatt’a varan yüksek enerjili mikrodalga darbeleri üretebiliyor ve bu gücü sürekli olarak bir dakikaya kadar sürdürebiliyor. Bu da benzer sistemlerin yapabildiği birkaç saniyelik atımları çok geride bırakıyor.

TPG1000Cs’nin en dikkat çeken tarafı kompakt ölçeği. Geleneksel HPM silahları genellikle daha ağır ve hantal yapılarıyla bilinirken, bu yeni sistem daha küçük boyutuyla kamyonlara, savaş gemilerine, uçaklara veya hatta uzaya monte edilebilecek kadar esnek bir mimari sunuyor.

Uzmanlar, yeryüzünden gönderilen yüksek güçlü mikrodalga darbelerinin teoride uydu elektroniklerini bozabileceğini veya iletişim bağlantılarını kesebileceğini belirtiyorlar. Buna göre bir gigawatt’ın üstünde bir güç, düşük yörüngedeki geniş uydu takımyıldızlarına ciddi müdahale potansiyeli sunabilir. TPG1000Cs’nin 20 gigawatt’a kadar çıkabilen enerjisi, bu tür etkilerin çapını çok daha ileriye taşıyabilir.

Çin’den “Starlink Katili” mikrodalga silah

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Henüz bu silahın sahada konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı veya gerçek dünyadaki performansının nasıl olacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, yüksek güçlü mikrodalga teknolojisinin uyduları etkisiz hale getirebilecek silahlara dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini bir süredir araştırıyor.

Uyduların geleneksel silahlarla yok edilmesi yörüngede büyük enkaz bulutları oluşturabilir ve saldıran ülkenin uyduları için bile tehdit oluşturabilir.

Bu silahlar elektrik enerjisini depoluyor ve ardından ani, güçlü bir patlama şeklinde serbest bırakıyor. Bu darbe, elektronik cihazları bozabilecek yoğun mikrodalga radyasyonu üretebiliyor.

Çin’den “Starlink Katili” mikrodalga silah

ÇİN’İN UZAYDA SAVAŞ PROVASI

Çin yönetimi, Elon Musk’ın Starlink ağını devre dışı bırakmayı hedefleyen en kapsamlı elektronik savaş simülasyonunu 2025 yılının son aylarında tamamlamıştı. Uzay tabanlı iletişim hatlarının yeni nesil savaşların gidişatını belirleyeceği bir dönemde hazırlanan çalışma, Batı’ya meydan okudu.

ACİL STARLİNK DESTEĞİ PEKİN’İ HAREKETE GEÇİRDİ

Rusya’nın 2022’de başlayan Ukrayna saldırısı sırasında Kiev yönetimi Elon Musk’tan acil Starlink desteği istemişti. Terminaller kısa sürede sahaya ulaştırılarak savaş alanında iletişim yeniden sağlanmış, Moskova’nın sinyal bozma girişimleri SpaceX tarafından yapılan yazılım güncellemeleriyle etkisiz kılınmıştı.

Özellikle Çin, Batı’nın uydu mimarisinin savaş sahasını nasıl değiştirdiğini yakından izlemeye başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası