2019 yılında İzmir’de sağanak sonrasında oluşan obruklar, son sağanak sonrasında yeniden gün yüzüne çıktı. Menderes'te obruk sahası yeniden doldu.

İzmir’de 2019 yılında etkili olan sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan derin obruklar, son yağışlar ile birlikte yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve tarım arazilerinde derin çatlaklara yol açan obruk bölgesinde bu yıl yeniden sağanak yağış hareketliliği yaşandı.

OBRUKLAR SUYLA DOLDU

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi’nde etkili olan son yağışlarla birlikte, daha önce obrukların oluştuğu alanlar yeniden suyla doldu.

Tarım arazileri tekrar göle dönerken, çay ve derelerin su seviyesi yükseldi, biriken sular obrukların bulunduğu havzada toplandı. Obruk alanındaki hareketlik, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

2019'DA DA ÇIKMIŞTI

2019 yılında da Menderes’te sağanakla birlikte ortaya çıkan derin obruklar bölgedeki vatandaşları korkutmuştu.

“KORKULACAK BİR DURUM DEĞİL”

Derinliği kaç metre olduğu bilinmeyen obruklarla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Menderes Karakuyu Mahallesi Muhtarı Mustafa Coşkun, bölgede en son 12 yıl önce yağan yağmurlardan dolayı obruk oluştuğunu söyleyerek, "Korkulacak bir durum söz konusu değil. Bu yağmurlar tarım arazilerimiz için yer altındaki sularını besliyor. Yağmur suyu çekildikten sonra obruk kapatılabilir" şeklinde konuşmuştu.

“HEYELAN OBRUK ŞEKİLDE KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Obruklara ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Zafer Akçı, şunları söylemişti:

Bu yağışlar, zeminin özelliği toprağın kayma özelliği olduğu gibi bu kaçınılmaz bir olay. Bu kadar yağışta hiçbir yer dayanmadığına göre orası da dayanmaz. Nitekim toprağın kayma özelliği bunların anahtarı. İzmir’de çok karşılaşılan bir şey değil; ama Türkiye geneline baktığımız zaman mesela Karadeniz’de ben yazın heyelanla karşılaştım. Tamamen toprağın özelliği orada biraz yağmur yağdığı zaman kayalar düşer. Düz alanda heyelan olmayacağı için obruk şekilde kendini gösteriyor. Tabii bunlarda beklenen oranda bir yağış değil.

