Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda transfer dönemini değerlendirdi ve yeni transferler Renato ile Sacha Boey’un son durumuna dair önemli bilgiler paylaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer döneminin sona ermesi ve Rizespor karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Transfer sürecini başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve kadro derinliği oluşturduklarını belirten Buruk; yeni transferler Renato ve Sacha Boey'un son durumuna dair bilgi verirken, Rize deplasmanından galibiyetle dönerek puan farkını açmayı hedeflediklerini söyledi.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

"TRANSFER DÖNEMİNİ GÜZEL BİTİRDİK"

Kadro derinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Buruk, transfer operasyonunun başarıyla tamamlandığını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Transfer dönemini tamamladık ve bence sonunu güzel bitirdik. Önemli transferler yaptık ve kadro genişliğini oluşturduk. Bugün 4 eksiğimiz olsa da kulübemiz dolu. Bu derinliği en iyi şekilde kullanmalıyız," ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER

Takıma yeni katılan isimlerin adaptasyon süreçlerine değinen Okan Buruk, özellikle genç oyuncu Renato ve hazır gelen Sacha Boey hakkında şunları söyledi:

(Renato) Galatasaray ilk defa böyle bir profile yöneldi. Genç ve potansiyelli bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var ama ona şans gelecek. Sert bir rekabetin içine girecek.

(Sacha Boey) Şu an fiziksel olarak en hazır oyuncumuz o. Takıma hazır bir şekilde katıldı, bugün maçın gidişatına göre onu sahada görebiliriz.

Okan Buruk

RİZESPOR MAÇI

Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanını da değerlendiren Buruk, puan farkını açmak istediklerini belirtti ve şöyle konuştu:

"Rizespor deplasmanları her zaman zor geçer. İyi bir takımları ve güzel bir futbol şehirleri var. Bizim için seri yakalamak ve puan farkını yukarı çekmek çok kritik. Bugün de galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası