Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’nda saat 17.00’de başlayan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina kart cezası, Arda Ünyay ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, lider Galatasaray eksiklerine rağmen zorlu Rize deplasmanında sahaya çıkıyor.

🟥Çaykur Rizespor - Galatasaray : 0-1 (Mücadelede ilk yarı oynanıyor)

Gol: Barış Alper Yılmaz (19. dakika)

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samat, Attila Mocsi, Casper Hojer, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Barış Alper, Osimhen.

Çaykur Rizespor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

48. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 maçta Galatasaray 33 galibiyet alırken, Rizespor 7 kez kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmanın 8’ini sarı-kırmızılılar kazandı. Geçtiğimiz sezon Rize’de oynanan mücadelede de Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Recep Uçar - Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Recep Uçar, ligde 8. kez karşı karşıya geliyor. Buruk, geride kalan 7 maçta 6 galibiyet elde etti.

Barış Alper Yılmaz

CİMBOM YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, ligde son 8 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, son olarak Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Galatasaray, bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, 20 maçta attığı 47 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray, +33 averajla da zirvede yer alıyor.

Osimhen

GOL YÜKÜ YILDIZLARDA

Galatasaray’da Mauro Icardi 10, Victor Osimhen ise 8 golle takımın en skorer oyuncuları oldu. Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, ligde son 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray’da Mario Lemina kart cezası, Arda Ünyay ise sakatlığı nedeniyle Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Yeşil-mavili ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle Alikulov ve Augusto yer almadı.

