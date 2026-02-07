SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. En düşük emekli aylığı için ise yasal düzenleme yapılmış ve yüzde 18,4 zamla 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI? Emekli zammının ardından şimdi de sıra bayram ikramiyelerine geldi. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İSA KARAKAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR Şu an 4 bin lira olarak verilen emekli ikramiyeleriyle ilgili farklı senaryolar gündemde. SGK Baş Uzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, emekli ikramiyeleriyle ilgili TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FAKTÖRÜ Seda Akbay'ın sorularını cevaplayan Karakaş, Ankara kulislerinde emekli ikramiyeleriyle ilgili konuşulanları aktardı. Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan faktörüne dikkat çekti.

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle: Daha ortada bir çalışma yok. Bu işte belirleyici olan ekonomi yönetimi. Devletin hazinesinden yapılan destektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla yüzde 25 ile yüzde 50 formülü konuşuluyor. 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Yüzde 25'lik artışla 5 bin lira olması öngörülüyor.

ERDOĞAN RAKAMI YUKARI ÇEKEBİLİR Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatif kullanmasıyla bu rakam 5 bin 500 liraya hatta 6 bin liraya kadar çıkabilir.

6 BİN LİRA KURBAN BAYRAMI'NA KALABİLİR Bir diğer senaryoda ise bu bayramda 5 bin, Kurban Bayramı'nda 6 bin liraya da çıkarılabilir. Özetle 5 bin ile 6 bin TL arasında bir rakam olacağını söyleyebiliriz.

"1 MAAŞ İKRAMİYE SÖZ KONUSU DEĞİL" Biz umut tüccarlığı yapmıyoruz. Kimseyi kandırmaya gerek yok. 1 maaş diyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 5-6 bin lira arasında olması bekleniyor.

