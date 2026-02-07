Ticaret Bakanlığı, bazı restoranların kuver ve servis ücreti yasağının ardından fiyatları menüye yansıtarak ya da farklı yöntemlerle aynı bedeli tahsil etmeye çalıştığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, başlatılan incelemer sonucunda bir işletmenin servis ücretini menü fiyatına dahil ederek haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildiğini bildirirken, işletmeye 1,8 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Kuver ve servis ücretinin kaldırılmasının ardından bazı restoranların yeni uygulamalara yöneldiği, özellikle hesap fişlerinde “gönüllü bahşiş” seçeneklerinin yer almaya başladığı yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Restoranların yeni taktiğinde, hesapların alt kısmında yüzde 8, 10 ve 15 gibi oranlar halinde bahşiş seçenekleri sunulduğu, müşterilerin bu oranlardan birini seçmesi halinde tutarın POS cihazı üzerinden tahsil edildiği tespit edildi. Bazı işletmeler bu yöntemin isteğe bağlı olduğunu ve bahşişlerin kayıt altına alınarak vergilendirildiğini savunurken, bazı müşteriler ise bu uygulamanın fiilen servis ücretinin farklı bir adla geri dönmesi anlamına geldiğini söylüyor.

TİCARET BAKANLIĞINDAN 1.8 MİLYONLUK CEZA!

Tartışmalar sürerken Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, gündeme gelen haberlerden dolayı başlatılan inceleme kapsamında bir işletmede servis ücretinin menü fiyatlarına yansıtıldığının tespit edildiğini bildirdi. Denetimlerde, işletmenin daha önce servis bedeliyle birlikte sunduğu hizmetin bedelini, uygulama kaldırıldıktan sonra fiyatları güncelleyerek dolaylı biçimde tahsil etmeye devam ettiğini beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, servis ücretinin fiyatların içine eklenmesi suretiyle yapılan bu uygulamanın haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, elde edilen bilgi ve belgelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceği ifade edildi. Kurulun haksız fiyat artışı kararı vermesi halinde ilgili işletmeye 1 milyon 860 bin lirayı aşan idari para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca denetimlerde, alkollü içecek menüsünde fiyatların yanında TL ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle de idari işlem uygulandığını duyurdu. Açıklamada, kuver, servis ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ek ücret alınmasının önüne geçildiği vurgulanarak, kanunu farklı yöntemlerle dolanmaya çalışan uygulamalara da müsaade edilmeyeceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığının açıklaması şöyle:

"Servis Ücretini, Menüye Zam Yaparak Tahsil Etmek İsteyenlere Müsaade Edilmeyecektir! 05.02.2026 tarihinde bazı sosyal medya mecralarında, “Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam” başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmış olup, konu en ince ayrıntısına kadar titizlikle araştırılmıştır. Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; “Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15.000 TL +% 12 servis olmak üzere toplamda 16.800 TL ye hizmet verirken, şuan çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16.500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini” beyan ettikleri görülmüştür. Bu kapsamda, servis ücretini fiyatların içine eklemek suretiyle, haksız ticari uygulamaların bir örneğine sebebiyet veren bu işletmenin, servis ücreti uygulaması kaldırılmış olmasına rağmen, servis ücretinin menü fiyatına dahil edilmesi yöntemiyle haksız fiyat artışı yaptığı da aşikardır. Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili Şirkete 1.860.170-TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5.maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır. Şüphe yok ki! Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir."

