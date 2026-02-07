İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman’da yürütülen dolaylı görüşmeler sürerken uranyum zenginleştirme faaliyetinin devam edeceğini açıkladı.

Katar’da El Cezire televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman’da yapılan dolaylı temaslara değindi.

Uranyum zenginleştirme faaliyetinin İran için vazgeçilmez olduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı şu cümleleri kaydetti:

"Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli zira bu bizim hakkımız. Zenginleştirme oranları konusunda güven verici bir anlaşmaya açığız"

"ABD VE İSRAİL SALDIRILARI HEDEFE ULAŞMADI"

Erakçi, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramadığını öne sürdü. Bu süreçte İran’ın nükleer faaliyetlerinden geri adım atmadığını ifade etti.

FÜZE BAŞLIĞI MASADA YOK

ABD ile yürütülen temaslara değinen Erakçi, müzakereler için iyi bir başlangıç yapıldığını açıkladı. Ancak güvenin inşa edilmesinin zaman alacağını vurguladı. Füze programına ilişkin net bir çizgi çizen Erakçi, "Füzeler asla müzakere konusu değil. Bu konu savunmamıza yönelik" şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı, ayrıca görüşmelerin tehdit ve baskıdan uzak bir zeminde yürütülmesi gerektiğini yineledi. ABD’den bu yönde bir tutum beklendiğini aktardı.

ABD ÜSLERİ UYARISI

Muhtemel bir ABD saldırısına da değinen Erakçi, İran’ın ABD topraklarını hedef alma imkanı bulunmadığını iletti. Buna karşılık "Washington bize saldırırsa, bölgedeki üsleri hedef alırız" dedi.

UMMAN’DAKİ NÜKLEER TEMASLAR

İran ile ABD arasında, Haziran 2025’te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası duran nükleer görüşmeler, Umman’da yeniden başladı. Görüşmeler, bölgede tansiyonun yükseldiği ve ABD’nin askeri varlığını artırdığı bir dönemde yapıldı.

Müzakerelerde İran heyetine Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD tarafını Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Maskat’taki görüşmelerin ardından taraflar temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

