İngiliz gazetesi The Telegraph’ta yer alan habere göre İran, ABD ile yaşanabilecek muhtemel bir çatışmaya karşı Hürmüz Boğazı merkezli kapsamlı bir savaş senaryosu hazırladı.

İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan planda, ABD askeri hedeflerine karşı geniş çaplı saldırılar öngörülüyor.

ABD ÜSLERİNE FÜZE SALDIRISI MI OLACAK?

Plan kapsamında, çatışma halinde Orta Doğu’daki ABD askeri üslerine balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenmesi yer alıyor.

Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü, Kuveyt’teki Ali Al Salem Hava Üssü ve Camp Arifjan, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki tesisler ve Suriye’deki ABD üssü hedefler arasında.

İşte İran’ın 5 aşamalı savaş planı İran’ın hazırladığı senaryoda ilk adımda ABD’ni saldırısına karşı askeri kapasitenin korunması yer alıyor. İkinci aşamada savaşın ülke dışına taşınması ve Orta Doğu’daki ABD üslerinin hedef alınması bulunuyor. Üçüncü adımda siber saldırılarla ABD’nin enerji, ulaşım ve finans altyapısının baskı altına alınması planlanıyor. Dördüncü aşamada Hürmüz Boğazı üzerinden küresel petrol ticaretinin sekteye uğratılması öne çıkıyor. Son aşamada ise çok cepheli baskıyla ABD ve müttefiklerinin uzun süreli çatışmadan vazgeçmesi hedeflenmekte.

İRAN: SAVAŞ ALANI SINIRLARLA SINIRLI KALMAYACAK

İran’ın senaryosunda savaş sadece kendi topraklarıyla sınırlı kalmayacak.

Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye’deki vekalet güçlerinin aynı anda harekete geçmesi planın parçası.

Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket ve füze saldırılarıyla cepheyi genişletmesi öngörülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI HAMLESİ

Planın en kritik başlıklarından biri Hürmüz Boğazı. İran, gerginlik halinde boğazı kapatma, petrol tankerlerine saldırı ve deniz trafiğini durdurma seçeneğini masada tutuyor.

Her gün yaklaşık 21 milyon varil petrolün geçtiği boğazın kapanması küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.

SİBER SALDIRILAR DA PLANIN PARÇASI

İran’ın planında siber savaş da yer alıyor. Ulaşım ağları, enerji altyapısı, finans sistemleri ve askeri iletişim hatları hedef alınıyor. Amaç, ABD’nin askeri lojistiğini ve müttefik ülkelerdeki düzeni bozmak.

"ABD’YE DESTEK VEREN ÜLKELER HEDEF OLUR"

ABD operasyonlarına üs, hava sahası veya lojistik destek sağlayan ülkelerde "meşru hedef" ilan edilecek.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen dolaylı görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, sürecin iyi ilerlediğini söyledi. Trump, anlaşma sağlanmaması halinde sonuçların çok sert olacağını dile getirdi.

ABD DONANMASI BÖLGEDE

Trump, İran’a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlattı. ABD’nin askeri seçeneği masada tuttuğu mesajı net biçimde verildi.

GÖRÜŞMELER MASKAT’TA SÜRÜYOR

ABD ve İran heyetleri, Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta bir araya geldi. Taraflar, yeni görüşme turu için yeniden buluşma kararı aldı. Türkiye’nin daha önce İstanbul için yaptığı öneri, İran’ın talebiyle Maskat’a taşınmıştı.

