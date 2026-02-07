Ara transferde 7 takviye yapan Beşiktaş; Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez'i aynı gün renklerine bağladı. Roma'dan sezon sonuna kadar kiralanan Devis Vasquez, siyah-beyazlı formayı giyen 200'üncü yabancı oyuncu oldu. Kulüp efsanesi Oscar Cordoba'nın 2020 yılında Boca Juniors'a önerdiği 27 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş'ın 4'üncü Kolombiyalı olarak dikkat çekti.

Tarihinde 58 farklı ülkeden 199 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş, kış transfer dönemindeki 7'nci ve son takviyesini Devis Vasquez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayarak yaptı. Kulübün 200'üncü yabancı futbolcusu olan 27 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı ekipte forma giyen 4'üncü Kolombiyalı olarak tarihteki yerini aldı.

Devis Vasquez

KULÜP KARİYERİ

Barranquilla'da 12 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelen Vasquez, ülkesinde 2016'dan itibaren Inter Palmira, Patriotas, Inter Bogota, Llaneros'un alt yaş gruplarında forma giyerek kariyerine başladı. Paraguay ekiplerinden Guarani'ye 2020'de transfer olan 27 yaşındaki kaleci, performansıyla İtalya temsilcisi Milan'a transfer oldu. Milan'da alt yaş gruplarında forma giyen Vasquez, 2023-2025 yılları arasında sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'ye kiralandı. Deneyimli file bekçisi, geçen sezon Empoli formasıyla toplam 34 maçta görev yaptı. Temmuz 2025'te Roma'ya bonservisiyle transfer olan Kolombiyalı kaleci, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.

Kaleci Mert Günok ile yollarını ayıran Beşiktaş, transferin son gününde tecrübeli file bekçisini kiralık olarak kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TA 4'ÜNCÜ KOLOMBİYALI

Oscar Cordoba'nın 2020 yılında Boca Juniors'a önerdiği Devis Vasquez, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 4'üncü Kolombiyalı oyuncu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Kolombiyalı Cordoba'ydı. Daha sonra Pedro Franco ve Elan Ricardo da Beşiktaş formasıyla mücadele etti.

Oscar Cordoba

DEVRE ARASINDA 7'NCİ TRANSFER

Devis Vasquez, Beşiktaş'ın kış transfer dönemindeki 7'nci ve son transferi oldu. Siyah-beyazlılar, devre arasında kaleye Devis Vasquez'i, savunmaya Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Yasin Özcan'ı, orta sahaya Junior Olaitan ve Kristjan Asllani'yi, santrfor bölgesine de Hyeon-gyu Oh'u transfer etti.

Emmanuel Agbadou

SON GÜN 3 TRANSFER BİRDEN

Siyah-beyazlılar, transferin son gününde 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. 6 Şubat Cuma gününün ilk transferi Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'ın tarihindeki 198'inci yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Siyah-beyazlılar, Agbadou'yu, Wolverhampton'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Marsilya'dan transfer ettiği sağ bek Amir Murillo, kulüp tarihindeki ilk Panamalı futbolcu oldu. Siyah-beyazlı ekip, kış transfer döneminde 29 yaşındaki savunmacıyı 1 yılı opsiyonlu toplam 3,5 yıllığına renklerine bağladı. Murillo, kulüp tarihindeki 199'uncu yabancı futbolcu kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Roma'dan kaleci Devis Vasquez'i kiralık renklerine bağladı. Beşiktaş'ın aynı gün kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou 198, Amir Murillo 199, Devis Vasquez ise kulübün 200'üncü yabancı transferi oldu.

