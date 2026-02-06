Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında tribünden düşen Harda Kaçmaz isimli taraftar hayatını kaybetti. 20 yaşındaki taraftarın dengesini kaybederek beton zemine düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında 5 Şubat Perşembe akşamı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 38'inci dakikasında Harda Kaçmaz, alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybetti.

Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 20 yaşındaki taraftarı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Harda Kaçmaz

3 DEFA KALBİ DURDU

Sağlık ekipleri, stat dışında yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu belirledikleri Harda Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve hastanede kalbinin 3 defa durduğu öğrenilen Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

Harda Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yapıldı.

ACI OLAY KAMERADA

Harda Kaçmaz'ın tribünden düştüğü anlar, stadyumun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası