Kocaelispor-Beşiktaş maçında acı kayıp: Tribünde ölüme götüren anlar kamerada
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç sırasında tribünden düşen Harda Kaçmaz isimli taraftar hayatını kaybetti. 20 yaşındaki taraftarın dengesini kaybederek beton zemine düştüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
- Kocaelispor-Beşiktaş maçı'nın 38'inci dakikasında Harda Kaçmaz, tribünden düştü.
- Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen taraftara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
- Hastanede kalbi 3 defa duran taraftar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
- Taraftarın tribünden düşme anı stadyum güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kocaelispor ile Beşiktaş arasında 5 Şubat Perşembe akşamı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 38'inci dakikasında Harda Kaçmaz, alt kata inmek istediği sırada dengesini kaybetti.
Yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 20 yaşındaki taraftarı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
3 DEFA KALBİ DURDU
Sağlık ekipleri, stat dışında yaptıkları ilk müdahalede kalbinin durduğunu belirledikleri Harda Kaçmaz'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve hastanede kalbinin 3 defa durduğu öğrenilen Kaçmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.
ACI OLAY KAMERADA
Harda Kaçmaz'ın tribünden düştüğü anlar, stadyumun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.