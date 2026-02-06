Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi. Bölgede acil durum ilan edilirken yetkililer arama kurtarma çalışması başlattı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da; Geo News kanalının haberine göre patlama meydana geldi. Patlama, başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen bir camide cuma namazı sırasında yaşandı.

YARALILAR VAR

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama sonucu yaralıların olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

