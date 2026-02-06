Ehliyet puanı düşürüldü mü, ehliyet sınavı geçme puanı kaç oldu soruları gündemdeki yerini korurken, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte “özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları”na ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliği SRC, ODY ve ÜDY gibi mesleki yeterlilik belgelerine yönelik eğitim ve sınav sisteminde köklü yenilikler getirdi. İşte yapılan değişikliklere dair tüm detaylar...

Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının "yolcu, yük ve eşya taşımacılığı" yapan kişilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika türlerinde yenileme eğitimleri vermesi artık zorunlu olacak. Yayımlanan düzenlemeyle sınavların yapılma biçiminden kurs açma şartlarına, sınav hakkı sayısından sertifikalara erişim yöntemine kadar birçok başlıkta yeni kurallar getirildi. Peki, ehliyet puanı düşürüldü mü, ehliyet sınavı geçme puanı kaç oldu?

Ehliyet puanı düşürüldü mü, ehliyet sınavı geçme puanı kaç oldu? Resmi Gazetede yayımlandı

EHLİYET SINAVI PUANI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle mesleki yeterlilik kapsamında yapılan sınavlar için başarı puanını yeniden belirledi. Yeni sistemde ÖSYM tarafından yapılacak elektronik teorik sınavda 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan kişilere uygulama sınavının kaldırılması, sınav hakkının 8’e çıkarılması ve sertifikaların e-Devlet üzerinden alınabilmesi gibi düzenlemelerle süreç hızlandırıldı.

Ehliyet puanı düşürüldü mü, ehliyet sınavı geçme puanı kaç oldu? Resmi Gazetede yayımlandı

EHLİYET SINAVI GEÇME PUANI KAÇ OLDU?

Yönetmelik değişikliğinde yer alan bilgiye göre mesleki yeterlilik sınavlarında başarı ölçütü de netleşti. Elektronik ortamda yapılacak teorik sınavda 60 ve üzeri puan alan kursiyerler sınavı geçmiş olacak.

Ehliyet puanı düşürüldü mü, ehliyet sınavı geçme puanı kaç oldu? Resmi Gazetede yayımlandı

04/02/2026 tarihli ve 33158 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Sınavlar, 01/05/2026 tarihinden itibaren sadece teorik olarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında yapılmasına,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen sertifika türlerinde yenileme eğitimlerinin verilmesine,

300.000 ve altında olan illerde her 100.000 nüfusa kadar (100.000 dâhil) birer, sonraki er 200.000 nüfus için bir kurs açma kontenjanı verilmesine,

Kurs açmak üzere başvuru yapacakların o yıl için aynı ilde sadece bir başvuru yapabilmelerine, aynı ilde kursu bulunan kurucuların o ilde kurs açmak için başvuru yapamayacaklarına,

Kursiyerlere tanınan dört sınav hakkının sekize çıkarılmasına,

Hastalık, hamilelik, askerlik mazeretleri bulunan kursiyerlere, belgelendirmeleri şartıyla kayıt dondurma hakkı verilmesine,

Her dönemin eğitim ve sınavlarının grup onay tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde tamamlanmasına,

Kursiyerlerden alınacak ders ücretlerinin valiliklerde oluşturulan komisyon tarafından her yıl ocak ayında belirlenmesine,

Uygulama sınavlarının kaldırılarak teorik sınavda 60 ve üzeri puan alan kursiyerlerin başarılı sayılmasına,

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi öncesinde teorik sınavlarda başarılı olup uygulama sınavlarından başarısız olmuş ancak uygulama sınav hakkı devam eden kursiyerler için teorik sınav sonucuna göre sertifika düzenlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.



Haberle İlgili Daha Fazlası