Meclis’te görülen yeni Trafik Kanunu’na yaya yolunda giden motosiklet ve bisikletlere 5 bin lira ceza öngören önerge kabul edildi. Karda kalan kamyon ve otobüse de 24 bin lira ceza var...

ESMA ALTIN - TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ve trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine araçlarda kış lastiği kullanımı ve yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi.

Yeni önergelere göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri hâlinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Güvenlik şartlarına uymayanlar, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinden sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenler ve sınırdan fazla yük taşıyanlar, elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlar cezaya tabii tutulacak.

Trafik Yasası'na iki madde eklendi! Kaldırımda giden motor ve bisiklete 5 bin lira ceza

SKUTER BELGESİ OLMADAN İŞLETME AÇANLARA BÜYÜK CEZA

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyenlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması mecburi olacak. Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

ZİNCİR TAKMAMANIN CEZALARI KAPSAMLI OLACAK

Teklif kapsamında verilen bir diğer önergeye göre ise, karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülerinin, kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak.

Kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan araçların sürücüsüne 6 bin lira idari para cezası verilecek.

Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması sebebiyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu maddeye dair usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası