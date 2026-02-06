Türkiye Gazetesi
Bakırhan, Bahçeli’den özür dilemiş!
Nusaybin’de Türk bayrağına saldırı sonrasında yaşanan gerilimde “Terörden her yer temizlenmeli” çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye “Sen kuru temizlemeci misin?” diyerek çıkışan DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu sözleri sebebiyle özür diledi.
Gazeteci Bahar Feyzan “Tuncer Bakırhan o konuşma için Bahçeli’den özür dilemiş. Zannediyorum Nusaybin’deki konuşma için” dedi.
