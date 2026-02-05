Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u mağlup ettikleri maçın ardından UEFA listesine alınmayan 2 ismi açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u 3 golle geçen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"MERT VE MUSABA LİSTE DIŞINDA OLACAK"

UEFA listesine alınmayan isimleri açıklamayan Tedesco, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem." şeklinde konuştu.

Anthony Musaba

"TÜRK FUTBOLU İÇİN DE BU İKİ OYUNCU ÇOK İYİ"

N'Golo Kante ve Guendouzi transferleri hakkında konuşan Tedesco, "Fransa'ya karşı her zaman oynamak zordur. Mateo ve Kante gibi oyuncular olduğu için zordur ama sadece bu oyuncular değil Mbappe, Muani, Barcola gibi oyuncuları da var. Mateo ve Kante, saha dışında da lider ve kazanan mantalitede. Otomatikleşmiş özellikleri var. Kendi içlerinde bu kaliteleri var. Bu kaliteye güveniyorlar. Mateo'yu uzun süredir tanıyorum. N'Golo'yu bu sabah tanıdım, tanışır tanışmaz insani kalitesini anlıyorsunuz. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu için de bu iki oyuncu çok iyi." dedi.

"SÜREÇ FRED İÇİN DOĞRU VE ADİL DEĞİL"

Transfer döneminde Fred'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Tedesco, sürecin Brezilyalı futbolcuyu çok etkilediğini vurguladı.

Fred'e ilişkin konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bu süreç Fred'i çok etkiledi. Dün ve bugün konuştum. Bugün oynayacaksın dedim, mutlu oldu. Zorlu bir durum. Her gün onunla çalışıyorum, hislerini hissediyorum. Fred'i takım arkadaşları, çalışanlar çok seviyor. Fred de Fenerbahçe'yi çok seviyor. Kendisi ve ailesi buraya adapte olmuş durumda. İstanbul'da rahat hissediyorlar. Burada çocuklar okula gidiyorlar. Takım arkadaşlarını, ekibini seviyor. İnanılmaz antrenman yapıyor. Oynamadığı bir dönem vardı, pes etmedi. Takım arkadaşlarını motive etti o dönemde. Fred'in durumu bu. Bu süreç onu çok etkiledi. Süreç Fred için doğru ve adil değil." ifadelerini kullandı.

