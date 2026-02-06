T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/3810 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3810 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 679 ada, 71 parsel, 776,00m2 arsa üzerinde,ana gayrimenkul "ALTI KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞ YERİ VE ARSASI" niteliği ile kayıtlı, "DÜKKAN" nitelikli, 23 nolu bağımsız bölüm, zemin katta, 305/30115 cilt/ sayfa no ve 36/2800 arsa payı ileA*** F*** P***** L***** Ş****adına (1/1) tam hisse oranında, 24.08.2023 tarih ve 31142yevmiye ile satış işleminden tescil edilmiştir.Adresi: Yakuplu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:27 Eval Life 1 Apartmanı zemin kat 23 nolu dükkan Beylikdüzü/ İstanbul Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; tek blok şeklinde, 28 bağımsız bölümlü olarak inşa edilmiştir. Bina 2 bodrum+ zemin + 3 normal kat + çatı kattan oluşmaktadır.(23) Bağımsız Bölüm Numaralı Taşınmazın Özellikleri;Taşınmaz dükkan nitelikli olup, ana binanın zemin katında, bina ana girişinin cepheden bakışa göre sağında yer almaktadır.Bina ana girişinin de yer aldığı zemin katta konumludur.Tek açık cephelidir. Projesineüzerinde yapılan incelemedegöre 17,75m2 net alana sahip olup, 1,40m2 alanlı WC bulunmaktadır.Dükkanın mahallinde yapılan tetkikte, dükkana ait kepenk ve doğrama aksamının sökülmüş olduğu, dükkan içerisinde asma tavan kısımlarının kısmen bulunduğu yerden sökülmüş olduğu, yol cephesinin ahşaptan mamul seperatör ile muhafaza altına alınmış olduğu, dükkan içerisinin bakım ve onarım gerektirecek durumda olduğu tespit edilmiştir.Isınma sistemi bulunmamaktadır.Taşınmaz keşif anında boştur.Fiili durumu iş yeri şeklindedir.

Adresi :Yakuplu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:27 Eval Life 1 Apartmanı Zemin Kat 23 Nolu Dükkan Beylikdüzü/ İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 776,00 m2

Arsa Payı : 36/2800

İmar Durumu : 16.02.2004 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon Uygulama İmar Planlarında, İkiz Nizam, 4 Kat yapılaşma şartı ile Konut alanı olarak planlanmıştır denilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "İmar uygulaması iptali ile ilgili İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır" beyanı bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:20

04/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.