Fiat Şubat ayı fiyat listesini açıkladı: Zamlar devam ediyor
Fiat, fiyat listesini güncelledi. Şubat ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara zam yapıldı.
Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor.
Ocak ayında gelen büyüm zamların ardından Fiat 2026 yılı Şubat ayı fiyat listesinde de zamlı fiyatlara yer verdi. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…
|Model
|Ocak Fiyatı (TL)
|Şubat Liste Fiyatı (TL)
|Değişim
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Fiat Egea Sedan
|1.509.900
|1.509.900
|—
|1.389.900
|Fiat Egea Cross
|1.319.900
|1.419.900
|+100.000
|1.319.900
|Fiat Grande Panda
|1.499.900
|1.569.900
|+70.000
|—
|Fiat 600
|—
|1.969.900
|—
|—
|Fiat 500e
|1.895.900
|1.919.900
|+24.000
|—
|Fiat Topolino
|649.900
|659.900
|+10.000
|—
*Listede yer alan Fiat 600 ve 500e modelleri 2025 model yılıyla satılıyor.
FİAT İNDİRİM KAMPANYALARI
Fiat, 2026 yılı Şubat ayına özel modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. İndirimler bazı modellerde 100 bin TL’ye kadar çıkıyor.
EGEA SEDAN 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Motor / Donanım
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Easy Manuel Dizel
|1.509.900
|1.389.900
|Easy Otomatik Dizel
|1.679.900
|1.629.900
|Urban Manuel Dizel
|1.569.900
|1.459.900
|Urban Otomatik Dizel
|1.729.900
|1.679.900
|Lounge Otomatik Dizel
|1.789.900
|1.739.900
|Lounge Manuel Dizel
|1.629.900
|1.519.900
EGEA CROSS 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Motor / Donanım
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Street Manuel Benzinli
|1.419.900
|1.319.900
|Street Otomatik Dizel
|1.719.900
|1.669.900
|Urban Manuel Benzinli
|1.429.900
|1.379.900
|Urban Otomatik Dizel
|1.759.900
|1.709.900
|Lounge Manuel Benzinli
|1.489.900
|1.439.900
|Lounge Otomatik Dizel
|1.879.900
|1.779.900
|Limited Manuel Benzinli
|1.549.900
|1.499.900
|Limited Otomatik Dizel
|1.989.900
|1.939.900
GRANDE PANDA 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Versiyon
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Elektrikli La Prima
|1.524.900
|—
|Icon eDCT
|1.649.900
|1.549.900
|La Prima eDCT
|1.769.900
|1.669.900
TOPOLİNO 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)
|Versiyon
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Standart
|659.900
|569.900
|Plus
|679.900
|589.900
