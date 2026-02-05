Fiat, fiyat listesini güncelledi. Şubat ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara zam yapıldı.

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea’nın fiyatı her ay ufak ufak artmaya devam ediyor.

Ocak ayında gelen büyüm zamların ardından Fiat 2026 yılı Şubat ayı fiyat listesinde de zamlı fiyatlara yer verdi. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları…

Egea Cross

Model Ocak Fiyatı (TL) Şubat Liste Fiyatı (TL) Değişim Kampanyalı Fiyat (TL) Fiat Egea Sedan 1.509.900 1.509.900 — 1.389.900 Fiat Egea Cross 1.319.900 1.419.900 +100.000 1.319.900 Fiat Grande Panda 1.499.900 1.569.900 +70.000 — Fiat 600 — 1.969.900 — — Fiat 500e 1.895.900 1.919.900 +24.000 — Fiat Topolino 649.900 659.900 +10.000 —

*Listede yer alan Fiat 600 ve 500e modelleri 2025 model yılıyla satılıyor.

FİAT İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Şubat ayına özel modellerinde indirim kampanyaları uyguluyor. İndirimler bazı modellerde 100 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Egea Sedan

EGEA SEDAN 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Motor / Donanım Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Easy Manuel Dizel 1.509.900 1.389.900 Easy Otomatik Dizel 1.679.900 1.629.900 Urban Manuel Dizel 1.569.900 1.459.900 Urban Otomatik Dizel 1.729.900 1.679.900 Lounge Otomatik Dizel 1.789.900 1.739.900 Lounge Manuel Dizel 1.629.900 1.519.900

Egea Cross

EGEA CROSS 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Motor / Donanım Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Street Manuel Benzinli 1.419.900 1.319.900 Street Otomatik Dizel 1.719.900 1.669.900 Urban Manuel Benzinli 1.429.900 1.379.900 Urban Otomatik Dizel 1.759.900 1.709.900 Lounge Manuel Benzinli 1.489.900 1.439.900 Lounge Otomatik Dizel 1.879.900 1.779.900 Limited Manuel Benzinli 1.549.900 1.499.900 Limited Otomatik Dizel 1.989.900 1.939.900

Grande Panda

GRANDE PANDA 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Versiyon Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Elektrikli La Prima 1.524.900 — Icon eDCT 1.649.900 1.549.900 La Prima eDCT 1.769.900 1.669.900

Fiat Topolino

TOPOLİNO 2026 MODEL YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (LİSTE FİYATI-KAMPANYALI FİYAT)

Versiyon Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) Standart 659.900 569.900 Plus 679.900 589.900

Haberle İlgili Daha Fazlası