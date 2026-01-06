Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea ile ilgili alınan karardan sonra kartlar yeniden karılıyor!

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Ekim ayında yaptığı açıklamada Fiat Egea Sedan'ın üretiminin 2026 yılının haziran ayına kadar sonlandırılacağını söylemişti.

Fiat, 2026 yılının ilk fiyat listesini yayımlarken, giriş seviyesinin efsane motoru 1.4 Fire seçeneğine resmen veda etti.