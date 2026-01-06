Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea ile ilgili alınan karardan sonra kartlar yeniden karılıyor!
Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Ekim ayında yaptığı açıklamada Fiat Egea Sedan'ın üretiminin 2026 yılının haziran ayına kadar sonlandırılacağını söylemişti.
Fiat, 2026 yılının ilk fiyat listesini yayımlarken, giriş seviyesinin efsane motoru 1.4 Fire seçeneğine resmen veda etti.
Bu hamleyle birlikte Egea Sedan’ın başlangıç fiyatı ulaşılması güç bir noktaya taşınırken, piyasada eşine az rastlanır bir tablo ortaya çıktı.
Artık Egea Cross, Sedan modelinden daha ucuza satılıyor.
İşte Ocak 2026 itibarıyla zamlanan Fiat modelleri ve piyasayı sarsan yeni fiyat listesinin tüm detayları...
FİAT SIFIR ARAÇ FİYATLARI – OCAK 2026
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Egea Sedan
|1.099.900 TL
|1.369.900 TL
|Egea Cross
|1.149.900 TL
|1.269.900 TL
|600 *
|1.687.900 TL
|—
|Grande Panda *
|1.449.900 TL
|1.499.900 TL
|500e *
|—
|1.895.900 TL
|Topolino
|535.900 TL
|559.900 TL
*2025 model yılı olarak satışı devam ediyor.
EGEA SEDAN FİYATLARI - OCAK 2026
|Motor – Yakıt
|Donanım – Şanzıman
|Fiyat
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Manuel
|1.369.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Easy (GSR), Otomatik
|1.599.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Manuel
|1.489.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR), Otomatik
|1.639.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Manuel
|1.489.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR), Otomatik
|1.699.900 TL
EGEA SEDAN OPSİYON FİYATLARI - OCAK 2026
|Opsiyon
|Fiyat
|Paket / Donanım
|Ücretli Renkler
|10.290 TL
|Easy, Urban, Lounge, Limited
|Plus Paket
|57.650 TL
|Easy
|Konfor Paket(Kör nokta uyarı + Ön park sensörü)
|19.440 TL
|Lounge
EGEA CROSS FİYATLARI - OCAK 2026
|Motor – Yakıt
|Donanım – Şanzıman
|Fiyat
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Street (GSR Traction+), Manuel
|1.269.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Street (GSR Traction+), Otomatik
|1.629.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Urban (GSR Traction+), Manuel
|1.329.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Urban (GSR Traction+), Otomatik
|1.669.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Lounge (GSR Traction+), Manuel
|1.389.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Lounge (GSR Traction+), Otomatik
|1.739.900 TL
|1.4 Fire 95 HP, Benzinli
|Limited (GSR Traction+), Manuel
|1.449.900 TL
|1.6 M.Jet 130 HP, Dizel
|Limited (GSR Traction+), Otomatik
|1.899.900 TL
FİAT 600 FİYATLARI – OCAK 2026
|Motor – Yakıt
|Donanım – Şanzıman
|Fiyat
|1.2 136 HP MHEV, Hibrit
|Easy, Otomatik
|1.697.900 TL
|115 kW / 156 HP – 54 kWh, Elektrikli
|La Prima, Otomatik
|1.969.900 TL
FİAT 600 OPSİYON FİYATLARI – OCAK 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket / Donanım
|Ücretli Renkler
|14.580 TL
|La Prima, Urban
|Ücretli Renkler
|9.720 TL
|La Prima
FİAT TOPOLİNO FİYATLARI – OCAK 2026
|Model
|Motor Tipi
|Yakıt / Fiyat
|Topolino 6 kW / 8 HP – 5.5 kWh
|Elektrikli
|559.900 TL
|Topolino Plus 6 kW / 8 HP – 5.5 kWh
|Elektrikli
|604.900 TL
GRANDE PANDA FİYATLARI – OCAK 2026
|Model / Versiyon
|Motor Tipi
|Yakıt
|Fiyat
|Grande Panda La Prima 44 kWh
|Elektrikli
|Elektrik
|1.499.900 TL
|Grande Panda 1.2 MHEV 110 HP
|MHEV
|Hibrit
|1.549.900 TL
|Grande Panda 1.2 MHEV 110 HP
|MHEV
|Hibrit
|1.649.900 TL
GRANDE PANDA OPSİYON FİYATLARI – OCAK 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket / Donanım
|Ücretli Renkler
|15.000 TL
|La Prima
