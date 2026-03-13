Millî Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü’nde nöbet tutan Türk askerlerin ve Türk bayrağının olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Yapılan paylaşımda, “İncirlik bir Türk üssüdür” ifadelerine yer verildi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin beka ve güvenliğine yönelen tehditlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çekti.

Açıklamalardan öne çıkanlar özetle şöyle:

SINIRLARIN GÜVENLİĞİ: Türk hava sahasının güvenliğini sağlamak ve olası ihlalleri önlemek amacıyla muharip uçaklarla hava devriyesi icra ediliyor. Doğu Akdeniz’de deniz ve hava unsurlarımız tarafından seyir, keşif ve gözetleme yapılmakta, herhangi bir yığılma veya olağan dışı hareketliliğin bulunmadığı İran hudut hattımızda muhtemel risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirler devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde alınmaktadır.

YUNANİSTAN’IN İHLALLERİ: Limni ve Kerpe Adaları gayriaskerî statüde olan adalardır. Yunanistan’ın oldubitti çabaları ve adaların statülerini ihlal eden girişimleri hem hukuka aykırılık oluşturmakta hem de komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir. Yunanistan’ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizde yaşanan krizleri fırsata çevirmeye yönelik girişimleri için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz.

KKTC’NİN GÜVENLİĞİ: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği Türkiye açısından stratejik önemdedir ve bu konudaki tutumumuz net ve değişmezdir. Kıbrıs’ta garantör olmayan bazı ülkelerin Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz’e askerî unsur sevk ettiği bir ortamda, Türkiye’nin aldığı tedbirler son derece meşru, yerinde ve dengeli bir güvenlik yaklaşımının gereğidir. KKTC’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

PATRIOTLAR: Türk hava sahasının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, millî düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak, NATO’nun patriot sistemi Malatya’ya konuşlandırılmaktadır. Türkiye jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir. Atılan bu adımlar, hem Türkiye’nin hem NATO’nun ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.

S-400’ÜN KULLANILMAMASI: Türkiye’nin hava ve füze savunma faaliyetlerinin, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde yürütülmektedir. En uygun savunma unsurunun, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir. Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir.

İNCİRLİK: Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10’ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik’te konuşludur. Burada, F-16 filomuz, tanker filomuz ve İHA’larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askerî personeli de bulunmaktadır.

