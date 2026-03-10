Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İspanya için bir dostluk mesajı yayınladı. Paylaşımda “Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana” ifadelerine yer verildi.

İran’a yönelik saldırılar 11. günde de sürerken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez savaşı başlatan ABD ve İsrail’e “Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyerek tepki göstermişti. İspanya’nın bu tutumu Türkiye’de samimi karşılanmış, ‘kardeşlik’ vurgusu yapılmıştı.

“DOSTLUK KAZANIR”

İspanya’ya destek sürerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda “Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana!” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE VE İSPANYA YAN YANA

Verilen dostluk mesajının aynı zamanda İngilizce ve İspanyolca paylaşımları da yapıldı. Paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İspanya Silahlı Kuvvetleri’nin yan yana olduğu bir fotoğraf kullanıldı.

İSPANYA KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak saldırılar sonrasında savaşa tepki gösteren ülkelerden biri de İspanya olmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ve ABD'ye "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı.Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa da sadece bununla kalmıyor, ailelerin refah ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit” sözleri ile tepki göstermişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez,

“BU SAVAŞ BİR HATA”

Sanchez, şunları söylemişti:

ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık. Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir.

İspanya’nın bu tutumu sonrasında sosyal medyada İspanya vatandaşlarına yönelik gösterilen samimi, misafirpirver davranışlar gündem olmuştu.

