Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kıskanmak dizisinin yeni bölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü son dakika planıyla değişti. Sosyal medyada da yayılan haberler ardından dizi takipçileri "Kıskanmak bu akşam yok mu? Kıskanmak yeni bölümü neden yok? " gibi sorulara cevap arıyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan Kıskanmak dizisinin 26. bölümü son dakika yayın akışından çıkarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre,Kıskanmak dizisinin bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü son dakika planıyla değişti.

KISKANMAK NEDEN YAYINLANMIYOR? Akşam maç yayını nedeniyle dizinin ekrana gelmeyeceği öğrenildi. Dizi ekibi haftaya Kapadokya’ya gidiyor. Dizinin hikayesinde yeni bir aks açılıyor. Haftaya ise yeni bölümün ekrana gelmesi planlanıyor.



Kıskanmak 26. BÖLÜM ÖZETİ Mükerrem’in Halit’e dönmesi Nüzhet ve Seniha’yı harekete geçirir. Mediha'nın çocukluk acıları, kızı Seniha'yla ortak olur. Mükerrem, kaderini belirleyecek sırrı saklar. Seniha ise kendini Adana gelini olarak, tüm adetlerin içinde bulur. Cihan ve Seniha'nın düğününde, Halit Nüzhet’i vurur.

NADİH SIRRI ÖRİK'İN ROMANINDAN UYARLANDI Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik'in ilk kez 1946 yılında basılan ilk romanı. Kitap olarak ilk defa, 1946 yılında Hilmi Kitabevi tarafından "Türk Romanları Serisi"nin ilk kitabı olarak basıldı. 19. yüzyıl Fransız edebiyatından Gustave Flaubert, Honoré de Balzac ve Stendhal gibi yazarların romanlarına benzer tema ve tarza sahip olan eser, baş karakteri Seniha'nın duyduğu kıskançlığı ve kendisini çirkin algılamasını konu alır. Roman 2009 yılında Zeki Demirkubuz tarafından sinemaya uyarlanmıştı.

