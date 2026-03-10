Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının duruşmasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Yetkisiz kayıt alıp paylaşan kişiler hakkında TCK 286 kapsamında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılan yargılama sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği ifade edildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi (ses veya görüntülerin kayda alınması) kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.

