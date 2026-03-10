Forbes, 2026 yılına ait "Dünya Dolar Milyarderleri" listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl listede yer alan 43 Türk milyarderin toplam serveti 106 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Listede zirve el değiştirirken, teknoloji ve savunma sanayisi odaklı servet artışları dikkat çekti. 2026 verilerine göre Türkiye'nin en zengin isimleri ve güncel servetleri, resmi rakamlarla şu şekilde sıralanıyor:

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ: HAMDİ ULUKAYA Listenin birinci sırasında, servetini Türkiye sınırları dışında inşa eden Hamdi Ulukaya yer alıyor. Chobani’nin aldığı yeni yatırımlarla değerini katlaması sonucu Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi unvanını kazandı.

MURAT ÜLKER VE ŞABAN CEMİL KAZANCI TAKİPTE Gıda devinin ismi Murat Ülker, 5,3 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasında bulunuyor. Onu, 4,9 milyar dolarlık varlığıyla enerji ve sanayi sektörünün önde gelen isimlerinden Şaban Cemil Kazancı takip ediyor.

EREN ÖZMEN VE FATİH ÖZMEN Havacılık ve uzay teknolojileri şirketi Sierra Nevada Corporation'ın başkanı Eren Özmen, 4,9 milyar dolarlık servetiyle listede dördüncü sırada konumlanıyor. Sierra Nevada Corporation CEO'su Fatih Özmen, 4,7 milyar dolarlık varlığıyla beşinci sırayı paylaşıyor.

UĞUR ŞAHİN Sağlık ve biyoteknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4,7 milyar dolarlık servetiyle listedeki yerini koruyor.

ERMAN ILICAK İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 3,8 milyar dolarlık varlığıyla yedinci sırada bulunuyor.

FERİT FAİK ŞAHENK Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Faik Şahenk, 3,2 milyar dolarlık servetiyle listenin sekizinci sırasında yer alıyor.

FİLİZ ŞAHENK Çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan Filiz Şahenk, 2,9 milyar dolarlık varlığıyla listenin dokuzuncu sırasında konumlanıyor.

SEMAHAT SEVİM ARSEL Koç Holding hissedarlarından Semahat Sevim Arsel, 2,9 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer almaya devam ediyor.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR'DA LİSTEDE Baykar'ın hissedarları Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşlerin toplam serveti 5,1 milyar dolara ulaştı. Geçen yıla göre 1,7 milyar dolarlık artış, Baykar'ın savunma sanayisindeki yükselişini rakamlarla ortaya koyuyor. Listede Selçuk Bayraktar 2.7 milyar dolar servetiyle 13. sırada bulunurken, Haluk Bayraktar 2.4 milyar dolar servetiyle 16. sırada yer alıyor.

2026 listesine 9 yeni isim dahil oldu. Tera Holding kurucuları Emre Tezmen 1,3 milyar dolar, Oğuz Tezmen ise 1,1 milyar dolarla listeye giriş yaptı. Kazancı Holding ve Enka İnşaat hissedarlarından isimlerin de katılımıyla milyarder sayısı arttı. Tara Ailesi'nden Ceyda Lale Tara, Yasemin Zeynep Keyman ve Leyla Tara Suyabatmaz; Gülçelik Ailesi'nden ise Vildan Gülçelik ilk kez dolar milyarderi oldu. Milyarderler kulübünün bir de geri döneni var. Ayrıca Turgay Ciner, 1,5 milyar dolarlık servetiyle bu yıl yeniden milyarderler ligine geri döndü.

Haberle İlgili Daha Fazlası