Oscar’lı yönetmen James Cameron’un 300’ü aşkın orijinal eseriyle İstanbul Sinema Müzesi’ndeki sergisi, yoğun ilgi üzerine 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

MURAT ÖZTEKİN- “Terminator”, “Aliens” ve “Avatar” gibi ikonik filmlerin dünyaca meşhur Oscar’lı yönetmeni James Cameron’un sanat yolculuğunu gözler önüne seren İstanbul Sinema Müzesindeki “James Cameron Sanatı” sergisi uzatıldı.

Müzeden yapılan açıklama serginin “gördüğü yoğun ilgi sebebiyle” 30 Nisan’a kadar ziyaret edilebileceği ifade edildi.

Sergi, Cameron’un şahsi arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde orijinal çalışmaya ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı sergi, birçok popüler filmin oluşum safhasına ışık tutuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası