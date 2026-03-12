HABER MERKEZİ
Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde turu zora soktu!
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor ile Rayo Vallecano, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaştı.
Karşılaşmayı Rayo Vallecano 3-1 kazandı.
15. dakikada Alexandre Zurawski'nin golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçti.
Marius Mouandilmadji'nin golüyle 21. dakikada Samsunspor skoru 1-1 beraberliğe getirdi.
40. dakikada Alvaro Garcia ve 78. dakikada Alexandre Zurawski'nin golleriyle Rayo Vallecano karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR