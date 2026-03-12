İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ve Lübnan’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Lübnan hükümetine ateşle oynadıklarını söyledik" derken, basın toplantısı devam ederken ülkede İran saldırıları nedeniyle sirenler çalmaya başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Netanyahu, İran dini lideri Mücteba Hamaney hakkında konuşurken, “Eski zalimi ortadan kaldırdık. Yeni zalim ise halkın karşısına çıkamıyor” dedi.

"HALKIN ÇABASI OLMADAN REJİM DEVRİLEMEZ"

Netanyahu, İsrail’in İran’daki muhalif grupları silahlandırıp silahlandırmadığına ilişkin soruya da cevap verdi. İran’da rejim değişikliğinin ancak halkın çabasıyla mümkün olabileceğini savunan Netanyahu, “Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki İran halkının çabaları olmadan rejim devrilemez ve biz de bunu onlara bildirdik. Yardımın yolda olduğunu da söyledik” ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'A SERT MESAJ

İsrail Başbakanı ayrıca Lübnan hükümetine yönelik sert mesaj verdi. Lübnan yönetimine “ateşle oynadıklarını” söylediklerini belirten Netanyahu, Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması ve faaliyetlerine izin verilmesi durumunda İsrail’in harekete geçeceğini dile getirdi.

TOPLANTI ESNASINDA SİRENLER ÇALDI

Öte yandan Netanyahu’nun basın toplantısı devam ederken İran’dan yapılan saldırılar nedeniyle ülkede sirenler çaldı

