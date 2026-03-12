Trump, Fed Başkanı'na önce lakap taktı sonra talimat verdi: Derhal faizleri düşür
ABD Başkanı Donald Trump, sık sık eleştirdiği Fed Başkanı Jerome Powell'ı yine topa tuttu. Powell'a 'Çok geç' lakabını takan Trump, Fed Başkanı'na "Sonraki toplantıyı beklemeden faizleri düşür" talimatı verdi.
- Trump, Powell'a 'Çok Geç' lakabını taktı.
- Fed, 27-28 Ocak'taki son FOMC toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.
- Fed'in bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek para politikası toplantısını beklemeden "derhal" faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a faiz indirimine gidilmesi yönündeki çağrısını yineledi.
'ÇOK GEÇ' LAKABINI TAKTI
Powell'a "Çok Geç" lakabını takan Trump, "Fed Başkanı Jerome 'Çok Geç' Powell bugün nerede? Faiz oranlarını derhal düşürmeli, bir sonraki toplantıyı beklememeli." ifadelerini kullandı.
Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.
Bankanın bir sonraki FOMC toplantısının 17-18 Mart'ta yapılması planlanıyor.