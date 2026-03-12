İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılar kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut’u bir kez daha hedef aldı. Dahiye bölgesinde art arda düzenlenen hava saldırılarında en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Tüm bu yaşananların ardından bugün, başkent Beyrut'tan patlama sesleri yükseliyor.

BİRÇOK MAHALLE İÇİN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki birçok mahalle için sabah saatlerinde 'saldırı tehdidinde' bulundu.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye bölgesinde bulunan Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Baracine, El-Gadir ve Eş-Şiyah mahallelerine saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Adraee, "Hizbullah tesislerinin" yakınındaki herkesin hayati riski bulunduğunu belirterek, bölge sakinlerinin evlerini terk etmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusu Beyrut'u hedef alıyor! Patlamalar peş peşe, can kaybı artıyor

İKİ BÖLGEYE HAVA SALDIRISI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlendi. Bölgeden alınan bilgilere göre İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine art arda iki kez saldırdı.

Saldırıların ardından patlama ve uçak sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusu, Hizbullah alt yapısını hedef aldığını öne sürerek, Lübnan'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusunun, Dahiye bölgesinde hedef aldığı Lübnan Üniversitesi'nde üniversite dekanı ile bir öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BUGÜN 35 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, gecenin ilerleyen saatlerinde Beyrut'u bombalamaya devam ediyor. Birçok bölgeden patlama sesleri yükselirken, kameralara yansıyan görüntülere göre bazı yerlerde ise alevler yükseliyor.

