Murat Öztekin - Yapay zekânın edebiyat camiasında meydana getirdiği “tehditlere” karşı protestolar devam ediyor. Bu yılki Londra Kitap Fuarı da enteresan bir protestoya sahne oldu.

"BU KİTABI ÇALMAYIN"

Birçok yazarı olan ama içinde tek satır dahi bulunmayan “Bu Kitabı Çalmayın” adlı bir kitap yayımlandı. Yapay zekâ şirketlerinin edebiyatçıların eserlerini izinsiz kullanmasını protesto etmek maksadıyla neşredilen eserin arka kapağında “İngiltere hükûmeti, yapay zekâ şirketlerinin lehine kitap hırsızlığını yasallaştırmamalıdır” yazıyor.

