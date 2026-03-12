İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari yaptırım tehditlerine sert cevap verdi. Madrid yönetimi, Washington’dan gelen uyarılardan “hiçbir şekilde korkmadıklarını” açıkladı.

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapılmadığı gerekçesiyle ticari ilişkileri kesme tehdidini yinelemesine karşı sert bir açıklama yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, devlet televizyonu TVE’ye verdiği röportajda, Trump’ın farklı ülkeler ve liderler hakkında sık sık benzer açıklamalar yaptığını hatırlatarak, “Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Albares, İspanya’ya karşı tek taraflı bir ticari adımın mümkün olmadığını savunarak, Avrupa Birliği'nin ortak bir ticaret politikası bulunduğunu ve bu politikanın uygulanmasında yetkinin Brüksel’de olduğunu belirtti.

"AYNI YAKLAŞIMIMIZ DEVAM EDİYOR" MESAJI

İspanya hükümetinin “savaşa hayır” yaklaşımını sürdürdüğünü vurgulayan Albares, İran’a yönelik saldırıları destekleyecek herhangi bir adım atmadıklarını ve bölgede kaosa yol açabilecek müdahalelerin parçası olmadıklarını dile getirdi.

Albares ayrıca Madrid yönetiminin İsrail ile diplomatik temsil seviyesini düşürme kararına da değindi. Görevden alınan İspanyol büyükelçinin altı aydan uzun süre önce istişareler için merkeze çağrıldığını hatırlatan Albares, Binyamin Netanyahu hükümetiyle tüm hakaret ve suçlamalara rağmen ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak karşılık alamadıklarını söyledi. Bu nedenle İspanya’nın Tel Aviv’deki temsil seviyesinin, İsrail’in Madrid’deki temsilciliğiyle aynı düzeye indirildiğini açıkladı.

İLK TEHDİT 3 MART'TA

ABD Başkanı Trump, 3 Mart’ta yaptığı açıklamada İspanya’yı tüm ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti. Trump ayrıca Madrid yönetimini, diğer NATO üyelerinin aksine savunma harcamalarını artırmamakla eleştirmişti.

