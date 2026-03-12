ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkmasının olası olmadığını ancak Hürmüz Boğazı’ndaki kısa süreli aksamanın piyasayı etkilemeye devam edeceğini söyledi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD-Israil ve Iran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesinin petrol arzını etkilediğini söyledi. CNN televizyonuna konuşan Wright, kısa süreli aksamanın birkaç haftayı kapsayacağını ve petrolü alternatif yollarla piyasaya süreceklerini belirtti.

Bakan, Hürmüz Boğazı’nın açılması gerektiğini ve açılacağını vurguladı. ABD ordusunun uzun vadeli sorunları çözmek için bölgede bulunduğunu ifade eden Wright, “Uzun vadeli bir sorunu çözmek için kısa vadeli acılara katlanmak zorundasınız” dedi.

PETROLÜN VARİLİ 200 DOLARA ÇIKAR MI?

Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara çıkıp çıkmayacağı sorusuna Wright, “Olası değil. Biz askeri operasyona ve sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız” cevabını verdi. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin ise piyasa psikolojisine dayandığını, petrol akışıyla doğrudan bağlantılı olmadığını belirtti.

Wright, CNBC’ye verdiği röportajda ise ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Şu anda hazır değiliz. Tüm askeri varlıklarımız İran’ın saldırı kapasitesini ve bu kapasiteyi destekleyen sanayi altyapısını hedef almış durumda” şeklinde cevap verdi.

Bakan, ABD donanmasının bu ayın sonuna kadar Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlere refakat etmesinin “oldukça muhtemel” olduğunu ve ordunun bunun üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

