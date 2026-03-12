MG’nin 7 kişilik PHEV’i Avrupa’da satışa çıkıyor: 100 km elektrikli menzil
MG'nin yeni amiral gemisi SUV modeli MG S9, Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle geniş aileleri hedefleyen bu 7 kişilik dev, 100 kilometreye kadar elektrik desteği sunan hibrit teknolojisiyle hem ekonomi hem de performans vaat ediyor.
Çinli otomotiv devi SAIC bünyesindeki MG, Avrupa pazarındaki model atağını hız kesmeden sürdürüyor. Markanın şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı modeli olması beklenen MG S9 PHEV, Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İngiltere’de yaklaşık 34.205 sterlinden başlayan fiyatıyla dikkat çeken model, özellikle 7 kişilik oturma kapasitesi ve gelişmiş şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemiyle rakiplerine gözdağı veriyor.
SINIFININ EN GENİŞ İÇ MEKANLARINDAN
MG S9, Çin pazarında satılan Roewe RX9 modeli üzerine inşa edilmiş olsa da, Avrupa pazarı için optimize edilmiş bir teknoloji paketine sahip. Yaklaşık 5 metre (4.983 mm) uzunluğundaki bu dev SUV, sunduğu geniş iç hacimle Land Rover Discovery ve Volvo XC90 gibi premium modellere uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.
Üçüncü sıra koltuklar açıkken 332 litre, koltuklar yatırıldığında ise 1.026 litreyi aşan devasa bir yükleme alanı sunuyor.
İki adet 12.3 inçlik HD ekran, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi ve üç bölgeli klima kontrolü ile donatılmış durumda.
100 KM'YE KADAR SAF ELEKTRİK
MG S9, gücünü 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve 24.7 kWh kapasiteli bataryadan alıyor. Bu kombinasyon, araca sadece elektrikle 100 kilometreye (WLTP) kadar yol alabilme imkanı tanıyor.
Model, yaklaşık 295 HP toplam sistem gücü, MG'nin yeni nesil 2 vitesli otomatik hibrit şanzımanıyla geliyor.
İlk etapta önden çekişli olarak sunulacak modelin ilerleyen dönemde dört çeker (AWD) versiyonunun da gelmesi bekleniyor.
GÜVENLİK VE DONANIM
Aile odaklı bir SUV olan S9, güvenlikten ödün vermiyor. Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başaran modelde, 16 farklı gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) standart olarak sunuluyor. Ayrıca üst donanım paketlerinde ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli deri koltuklar konforu zirveye taşıyor.
TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
MG S9'un, Türkiye listelerine de girmesi ve özellikle geniş aileler ile vergi avantajlı hibrit motor arayan kullanıcıları hedeflemesi bekleniyor.