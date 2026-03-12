MG'nin yeni amiral gemisi SUV modeli MG S9, Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Özellikle geniş aileleri hedefleyen bu 7 kişilik dev, 100 kilometreye kadar elektrik desteği sunan hibrit teknolojisiyle hem ekonomi hem de performans vaat ediyor.

Çinli otomotiv devi SAIC bünyesindeki MG, Avrupa pazarındaki model atağını hız kesmeden sürdürüyor. Markanın şimdiye kadarki en büyük ve en iddialı modeli olması beklenen MG S9 PHEV, Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İngiltere’de yaklaşık 34.205 sterlinden başlayan fiyatıyla dikkat çeken model, özellikle 7 kişilik oturma kapasitesi ve gelişmiş şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemiyle rakiplerine gözdağı veriyor.

SUV modeli MG S9

SINIFININ EN GENİŞ İÇ MEKANLARINDAN

MG S9, Çin pazarında satılan Roewe RX9 modeli üzerine inşa edilmiş olsa da, Avrupa pazarı için optimize edilmiş bir teknoloji paketine sahip. Yaklaşık 5 metre (4.983 mm) uzunluğundaki bu dev SUV, sunduğu geniş iç hacimle Land Rover Discovery ve Volvo XC90 gibi premium modellere uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Üçüncü sıra koltuklar açıkken 332 litre, koltuklar yatırıldığında ise 1.026 litreyi aşan devasa bir yükleme alanı sunuyor.

İki adet 12.3 inçlik HD ekran, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi ve üç bölgeli klima kontrolü ile donatılmış durumda.

