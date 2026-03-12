Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan kavurmalarda tek tırnaklı hayvan eti tespit edilince tüm yemekler imha edildi. Olayla ilgili işletme ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından kavurma alan bir vatandaş, kavurmanın içinde bir cisim olduğunu fark edince şikayette bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 4 Şubat’ta aşevinde yapılan denetim sırasında 3-4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmalardan numuneler aldı ve Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderdi. Laboratuvar analizinde iki numunede tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede ise kavurmanın içinden çıkan cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

213 KİLOGRAM KAVURMA İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine aşevine et tedarik eden işletmelerden de numune alındı; ancak burada herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Pozitif çıkan analiz sonuçları nedeniyle aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma imha edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Vatandaşa at ve eşek eti yediren markalar! Aralarında büyükşehir belediyesi de var

Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Aşevi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine eklendi. Müdürlük ayrıca işletmeyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, aşevine etin açık ihale yöntemiyle alındığı ve tüm teslimlerin resmi denetim süreçlerine uygun gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Et alımları, Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası