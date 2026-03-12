ABD’nin Michigan eyaleti West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu’na silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelinin ise öldürüldüğü açıklandı.

ABD’nin Michigan eyaleti West Bloomfield kentindeki Temple Israel Sinagogu’na silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sinagogun bulunduğu bina tahliye edildi.

Oakland Bölge Şerifi Michael Bouchard, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti. Şüphelinin ise öldürüldüğü bilgisi medyaya yansıdı.

İBADET YERLERİNDE DEVRİYELER ARTIRILDI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, FBI personelinin Michigan’daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde ve Temple Israel Sinagogu’nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırıya müdahale ettiğini duyurdu.

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı ve diğer ibadet yerlerinde devriyelerin artırıldığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası