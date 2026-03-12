Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. Listenin en mide bulandıran detayı at ve eşek etinin vatandaşa yedirilmesi oldu. Aralarında bir büyükşehir belediyesinin de bulunduğu 9 farklı firmanın et, sucuk, kavurma, kıyma, köfte, pide harcı gibi ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara karşı denetimlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde araştırmalarını sürdüren bakanlık, yapılan kontroller sonucu uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve firmaları kamuoyu ile paylaşıyor.

GIDA SAHTEKARLARI LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Bakanlık söz konusu firmaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden açıklıyor. 12 Mart itibarıyla söz konusu liste güncellendi.

GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Yeni listede; bal, baharat, pide, lahmacun, döner, kebap, börek, mantı, sucuk, kavurma, köfte, kıyma, zeytinyağı, kaşar peynir, yoğurt pekmez, tereyağı, peynir ve çay gibi ürünlerde hile yapıldığı görüldü.

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Listenin en mide bulandıran detayı ise et ve et ürünlerinde yapılan hile oldu. Et, dana sucuk, dana kavurma, kuzu kıyma, pide harcı, köfte gibi ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi. Aralarında bir Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu, 9 farklı firmanın vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:

