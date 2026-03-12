Millî Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları, http://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresindeki başvuru sistemi üzerinden erişime açıldı. Sözlü sınav sonuç duyurusu ardından gözler yerleştirme sonu. tarihine çevrildi. Peki,Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, 12–18 Mart 2026 tarihleri arasında, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 75 TL itiraz ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Belirlenen itiraz süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülü'ne giriş tarihi esas alınacaktır.

Dilekçe, faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca sözlü sınava katılmayan adayların bu konuya ilişkin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yapılan itirazlar, sözlü sınav komisyonları tarafından 12–19 Mart 2026 tarihleri arasında sonuçlandırılacak ve adaylara e-İtiraz Modülü üzerinden bilgi verilecektir.

Eğitim Personeli Yerleştirme Süreci

Adaylar, nihai sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre başvurdukları eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları 25 Mart 2026 tarihinde Bakanlığımızın resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

