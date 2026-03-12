Kaydet

Hatay'ın Erzin ilçesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki Otogar kavşağında meydana gelen kazada, N.E. idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir portakal bahçesine devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansırken, tankerdeki tonlarca yakıt Hüseyin Bakıcı'ya ait bahçeye boşaldı. Kazanın ardından bahçesinin büyük zarar gördüğünü belirten Bakıcı, akaryakıtın toprağa ve ağaçlara verdiği zararı telafi etmenin çok zor olduğunu ifade ederek, yetkililerden sık sık kazaların yaşandığı bu kavşak için acil önlem alınmasını ve düzenleme yapılmasını istedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası