Aydın’ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef aldığı öne sürülen pankart ve afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç’un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hedef aldığı belirtilen pankart ve afişler fark edildi. Yetkililer tarafından kaldırılan afişlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli Gençlik Kolları’nın logosunun yer aldığı görüldü.

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pankartları astığı değerlendirilen kişi veya kişileri tespit edebilmek için kent genelindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

CHP NAZİLLİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MUSTAFA KEMAL KOÇ

KOÇ DAHİL 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç’u gözaltına aldı. Ardından gençlik kolları ilçe yönetiminde yer aldığı öğrenilen Y.Ç., A.Ö. ve E.İ. de “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, pankartlara tepki gösterdi. Beyazıt açıklamasında, bu tür yöntemlerin siyaseti kirlettiğini belirterek sorumluların yargı önünde hesap vereceğini söyledi ve “En güzel cevabı millet sandıkta verecektir” ifadelerini kullandı.

