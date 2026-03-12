Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava sürerken, CHP içindeki tablo da tartışma konusu olmaya başladı. Parti yönetiminin dava boyunca milletvekilleri ve teşkilatların Silivri’de nöbet tutacağını açıklamasına rağmen beklenen destek gelmedi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Çok sayıda milletvekili duruşmaları takip etmek için Silivri’ye gitmedi. Bazı vekillerin ise sosyal medya üzerinden de herhangi bir destek paylaşımı yapmaması dikkati çekti. Benzer bir durum belediye başkanlarında da yaşandı. Birçok büyükşehir ve il belediye başkanı ne duruşmaları izlemek için Silivri’ye gitti ne de kamuoyuna açık bir destek mesajı yayımladı. CHP kulislerinde bu durumun parti içindeki dengelerle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bazı isimlerin, dava sürecinin siyasi tartışmaya dönüştüğünü, bu sebeple temkinli hareket ettiği öne sürülüyor.

Öte yandan, sık sık CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılacakları iddia edilen belediye başkanları Ahmet Akın, Burcu Köksal ve Mustafa Bozbey ile birlikte cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş, davanın ilk gününde yaşanan olaylara rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na yakın hesapların tepkilerinin ardından önce Yavaş ardından Bozbey, İmamoğlu için paylaşım yaptı. CHP kaynakları, bu durum için ‘gecikmiş destek’ değerlendirmesinde bulundu.

DURUŞMALARA KATILIM AZALIYOR

Parti yönetiminin ise süreç boyunca milletvekillerine Silivri’deki duruşmalara katılmaları ve nöbetlere destek vermeleri konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan duruşmalara izleyici katılımının da gün geçtikçe azaldığı belirtiliyor. CHP kaynakları, ilk gün mahkeme salonunda boş yer bulunmadığını ancak ikinci ve üçüncü günlerde salondaki boş sandalye sayısının gözle görülür biçimde arttığını ifade ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası