Bilim dünyası sosyal çevrenin sağlığımıza etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre hayatımızdaki her “zor kişi”, yaşlanma hızını yüzde 1,5 artırıyor.

Bilim dünyası, sosyal çevremizdeki huzursuzluğun vücudumuza etkilerini çarpıcı bir veriyle ortaya koydu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayımlanan araştırma için 2 binden fazla kişinin son altı aydaki sosyal ilişkileri kayda alındı.

Katılımcıların düzenli görüştükleri “her yeni rahatsız edici kişi için yaşlanma hızlarının yüzde 1,5 arttığı” tespit edildi.

DNA analizlerini içeren çalışmada, insanların yaklaşık yüzde 30’unun çevresinde en az bir “zor kişi” olduğu belirlendi.

New York Üniversitesi’nden Byungkyu Lee, bu kişilerin “kronik stres faktörü” olarak işlev gördüğüne dikkati çekti.

