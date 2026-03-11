Anadolu Ajansı
32 ülke 'kriz stoklarını' açıyor! 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
ABD-İsrail'in saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran'ın kararı küresel petrol piyasasında krize neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol stokunun piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Özetle Dinle32 ülke 'kriz stoklarını' açıyor! 400 milyon varil...
Kaydet
Ekonomi az önce
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi önerildi ve 32 üye ülkenin tamamı bu konuda oybirliğiyle anlaşmaya vardı.
- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini önerdi.
- Bu rezerv salımı, potansiyel olarak tarihteki en büyük rezerv salımı olabilir.
- 32 üye ülkenin tamamı, acil durum rezervlerini piyasaya sunma konusunda oybirliğiyle anlaşmaya vardı.
- Petrolün piyasaya sürülmesi, her ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun zaman çizelgeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
0:00 0:00
1x
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini önerdi.
Söz konusu rezerv, potansiyel olarak tarihteki en büyük rezerv salımı olabilir.
KRİZ REZERVLERİNİ AÇMA KARARI
32 üye ülkenin tamamı, acil durum rezervlerini piyasaya sunma konusunda oybirliğiyle anlaşmaya vardı.
Petrolün piyasaya sürülmesi, her ülkenin kendi ulusal koşullarına uygun zaman çizelgeleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Son dakika haberin detayları geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR