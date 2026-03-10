İstanbul'da 300 yıllık tarihi Tophane Çeşmesi’nde ısınmak amacıyla yakılan ateş sonucu oluşan is ve kurum izlerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde 61 yaşındaki O.G.Y. isimli şahıs, ısınmak amacıyla 1. Mahmud döneminde 1732 yılında yaptırılan Tophane Çeşmesinin lüle kısmında ateş yaktı.

YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Yakılan ateş nedeniyle yaklaşık 300 yıllık tarihi yapının yüzeyi is ve kurumla kaplanırken, çeşmenin bazı bölümleri karardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

300 yıllık tarihi çeşme ateşe verilmişti! Temizlik çalışmaları başladı

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan olayın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ekipleri tarafından tarihi yapıda oluşan is ve kurum tabakasının temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen temizlik çalışmalarında, taş yüzeylerde oluşan is tabakasının tarihi dokuya zarar verilmeden temizlendiği öğrenildi.

300 yıllık tarihi çeşme ateşe verilmişti! Temizlik çalışmaları başladı





300 yıllık tarihi çeşme ateşe verilmişti! Temizlik çalışmaları başladı

Haberle İlgili Daha Fazlası