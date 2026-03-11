Kocaeli’de iki arkadaş arasında çıkan tartışmada kan aktı, Ahmet Furkan Ö., Emrah Çeliksoy’u yaraladı. Olayın ardından ortaya atılan istismar iddiası davaya taşındı. Görülen davada Ahmet Furkan Ö.’nün eski eşi, Emrah Çeliksoy’un kendisini istismar ettiğini öne sürdü. Duruşmanın ardından genç kadın, adliye önünde Emrah Çeliksoy’u bıçaklayarak öldürdü.

Kocaeli'de 31 Temmuz 2025’te yaşanan olayda, yakın arkadaş oldukları öğrenilen Ahmet Furkan Ö. ile Emrah Çeliksoy arasında bir akaryakıt istasyonunda tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Emrah Çeliksoy, Ahmet Furkan Ö.’yü bıçakladıktan sonra evine kaçtı.

YARALI HALDE GİTTİ, SİLAHLA VURDU

Yaralı halde olay yerinden ayrılan Ahmet Furkan Ö. ise aracıyla Emrah Çeliksoy’un evine giderek ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emrah Çeliksoy ile birlikte A.Ç., Y.E. ve B.G. yaralandı.

Olay yerinden kaçan Ahmet Furkan Ö., hastaneye giderken diğer yaralılar için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

"EMRAH'I ABİ GİBİ GÖRÜYORDUM"

Emrah Çeliksoy hakkında "öldürmeye teşebbüs", Ahmet Furkan Ö. hakkında ise "yaralama" suçundan açılan davanın duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sümeyye M. (25), çeşitli iddialarda bulundu. Sümeyye M., "Emrah, eşimin yakın arkadaşıydı. Ahmet ile 2020 yılında nişanlandık, anlaşmazlık yaşadık ve nişanı attık. Bu süreçte Emrah bana Ahmet'i kötüledi. Daha sonra bana gül getirmeye, yakınlık kurmaya başladı. Ben onu abi olarak görüyordum, onun da beni kardeşi olarak gördüğünü sanıyordum" dedi.

"BENİ İSTİSMAR ETTİ"

Sümeyye M., ifadesine şöyle devam etti:

"Bir gün dertleşmek maksadıyla beni bir otelin restoran bölümüne çağırdı. Ahmet de başka yerde iş arkadaşları ile eğleniyormuş. Bu durumu Emrah bana söyledi. Bu görüntüleri bana göstererek benim üzülmemi sağladı. Beraber alkol içtik. Sarhoş olduğum için otelde kalabileceğimi söyledi.

Anneme öyle görünmemek için kabul ettim. Ancak o da odaya geldi ve bana cinsel istismar uyguladı. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Daha sonra Ahmet ile barıştık ve evlendik. Ancak ara ara mesaj atmaya devam ediyordu. Eşim bir mesajını gördü ve durumu sordu ben de baştan ne olduysa anlattım. Bu olaydan birkaç gün sonra da yaralama olayı gerçekleştiğini öğrendim. Biz Ahmet ile bu olaylar sebebiyle boşandık ancak kendisi bana çok destek oldu, 2 çocuğumuz var"

Emrah Çeliksoy ise tanığın anlatımlarını yalanladı.

"BENDEN NE İSTİYORSUNUZ?"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Ahmet Furkan Ö. ise kendisinin mağdur olduğunu belirterek, "Zaten beni kalbimden bıçaklamışlar. Emrah'ın kapısına 'Benden ne istiyorsunuz' diye gittim ancak silahla üzerime geldi. Ben tutukluyum o tutuksuz, Mağdur olan benim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE CİNAYET

Duruşma sona erdikten sonra adliye önüne çıkan taraflar arasında yeniden tartışma başladı. Mahkemede, uğradığını iddia ettiği cinsel istismarı anlatan Sümeyye M., adliye karşısındaki kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'un üzerine yürüdü.

Öfkesine hakim olamayan genç kadın, Çeliksoy'u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Emrah Çeliksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Sümeyye M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

