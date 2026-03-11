Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için 2028 hedefini açıkladı, Karadeniz gazında üretim 4 katına çıkacak, tam 17 milyon hane yerli kaynakla ısınacak. Enerjideki "milli üretim" hamlesine vurgu yapan Bayraktar, Zonguldak'taki maden ocaklarının da güvenlik eksikliklerinin giderilerek çok yakında tam kapasite üretime döneceğini müjdeledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda dev adımlar attığını belirterek, Karadeniz gazında üretim vitesinin yükseltileceğini duyurdu.

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin yerli kaynakların önemini bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Bayraktar, 2026 yılında üretimi iki katına, 2028 yılında ise dört katına çıkaracaklarını müjdeledi. Bu artışla birlikte, 2028 yılı itibarıyla tam 17 milyon hanenin mutfağında ve ısınmasında Karadeniz’den çıkan yerli gaz kullanılacak.

NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇİLECEK

Maden sektöründeki gelişmelere de değinen Bakan Bayraktar, iş sağlığı ve güvenliği denetimleri nedeniyle bir süredir kısıtlı kapasiteyle çalışan TTK Kozlu ve Karadon müesseseleri için müjdeyi verdi.

Gerekli tüm güvenlik önlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bayraktar, bu stratejik maden ocaklarının çok kısa bir süre içinde normal çalışma düzenine ve tam kapasite üretime geri döneceğini ifade etti.

Küresel fiyat dalgalanmalarına karşı vatandaşı korumaya devam ettiklerini de ekleyen Bakan, akaryakıtta ÖTV düzenlemesi ve enerji destekleriyle maliyet yükünü hafiflettiklerini hatırlattı.

