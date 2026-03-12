“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”yle ilgili 107’si tutuklu, beşi “müşteki sanık” olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına dün devam edildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, sanıklarını yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, bazı milletvekilleri, partililer, sanıkların aileleri ve çok sayıda izleyici de katıldı. Duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri alındı. Sanıklardan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, salona girerken izleyicilere selam verdi. Saltık’ın bu durumu bir süre sürdürmesi ve yerine geçmemesi üzerine jandarma sanığın yerine geçmesi için müdahale etti.

Bunun üzerine bazı sanıklar ile jandarma arasında tartışma çıktı. Sanık avukatları da jandarmaya tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından diğer sanıklar da salona alındı.

Savunmasını yapan CHP Parti Meclisi Üyesi sanık Baki Aydöner’in kardeşi sanık Bulut Aydöner, iddianamede iki eylemle suçlandığını ve iş adamı olduğunu ifade ederek, ailesinin ticari faaliyetlerinin olduğu şirketlerde çalıştığını söyledi. Ağabeyinin kendisi aracılığıyla rüşvet olarak iki taşınmazı Ekrem İmamoğlu adına aldığı iddiasıyla ilgili sanık Aydöner, “İddianamede, hakkımdaki suçlamalara yönelik somut bir delil yok. Ağabeyimin bana talimat vermesi söz konusu değildir, ne de ben ona talimat verebilirim” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası