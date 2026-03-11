TBMM'de basın mensuplarının sorularına cevap veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB ve İmamoğlu suç örgütü davası için, "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımızda canlı yayımlanmasına imkan yok." dedi. Bakan Gürlek ayrıca, "Mahkeme salonları siyaset arenası değildir. Mahkemede sadece yargılama yapılır. Hakim, savcı hitap ederken 'sanık Ali', 'sanık Veli', 'sanık Ekrem' diye hitap eder." ifadelerini kullandı.

