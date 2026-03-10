HABER MERKEZİ
Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli mesajlar verdi.
Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Çevresine aynı karakterliği göstermesi istikrarın sonucudur. Biz korkmadıkça şafaklarımızın üzerindeli al sancak sönemez.
ABD-İsrail koaliasyonunun İran’a başlattığı savaşın 11.gününde yıkım devam etmekte. 11 gündür dijital harbin eşine az rastlanacak örnekleri kademe kademe devam etmekte. Katledilen masum insanlar, hedef alınan alt yapılar, çıta yükselten intikam yeminleri, yaygınlaşan suiakastlar, hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır.
