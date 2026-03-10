Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Hava sıcaklığının eksi 24,5'e kadar gerilediği bölgede, hayat buz tuttu.

Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24,5 dereceye düştüğü Göle ilçesinde, yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar dondu, yaban hayvanları dahil olmak üzere hayat buz tuttu.

Termometreler eksi 24,5i gösterdi! işte Türkiyenin en soğuk ili

GÜNDÜZ EKSİ 11, GECE EKSİ 24,5

Günlerdir etkili olan kar ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte araçlar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, gündüz hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında 11'i bulurken geceyse sıfırın altında 24,5'e kadar düştü.

