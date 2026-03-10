Kaydet

Sivas’ta piyasa fiyatlarının altında satış yapan bir giyim mağazasının açılışında ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapıda uzun kuyruklar oluşturan yaklaşık bin kişilik grup kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirini ezerken yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bazı vatandaşların ezilme tehlikesi geçirdiği ve ayakkabılarını kaybettiği olay sonrası mağaza yetkilileri ilginin beklediklerinin çok üzerinde olduğunu belirtti.

