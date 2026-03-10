TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. TRT 1 yayın akışına göre 10 Mart Salı günü Galatasaray-Liverpool maçı ekrana gelecek. Yaşanan değişiklik sonrası dizinin yeni bölümünün neden ekrana gelmediği ve ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

Dikkat çeken yapımlardan biri olan Mehmed Fetihler Sultanı, her hafta Salı akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Ancak 10 Mart 2026 tarihli TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması, sosyal medyada ve arama motorlarında “Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yok mu, neden yok?” sorusunu gündeme getirdi.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1’in sevilen tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 10 Mart 2026 Salı akşamı ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında bulunmuyor.

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in hayatını, fetihlerini ve döneminde gelişen tarihi olayları konu alıyoor. Tarihi olayları ve büyük savaşları ekranlara taşıyan yapım geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Dizinin bu hafta yayınlanmamasıyla birlikte TRT 1 yayın akışındaki değişiklik sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler özellikle yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi yayın akışıyla belli oldu

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi bu akşam TRT 1 yayın akışında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle yayınlanmıyor. Temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Liverpool arasında oynanacak son 16 turu maçı nedeniyle yayın akışında değişiklik yapıldı.

Galatasaray - Liverpool karşılaşması 10 Mart 2026 Salı akşamı saat 20.45’te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle maç yayını ve maç önü programları akşam saatlerinde yayın akışını tamamen kaplıyor.

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi yayın akışıyla belli oldu

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bir haftalık aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşacak. TRT 1 yayın planına göre dizinin yeni bölümünün 17 Mart 2026 Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.

Tarihi atmosferi, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çeken Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, yayınlandığı günlerde TRT 1’in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası